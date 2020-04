Alex Morgan inarrêtable même à presque neuf mois de grossesse

La championne du monde américaine ne lâche rien. Malgré une pandémie mondiale et bientôt neuf mois de grossesse, elle continue de s'entraîner.

Alex Morgan avait déjà impressionné lors des derniers mois en publiant plusieurs vidéos de ses entraînements à six ou sept mois de grossesse, et la joueuse ne s'arrête pas.

Sur son compte personnel Instagram, l'attaquante de l'Orlando Pride a publié une vidéo d'elle en train de s'entraîner chez elle. Une vidéo qui impose le respect.

Being nine months pregnant and in quarantine isn't stopping Alex Morgan from working out



(via @alexmorgan13) pic.twitter.com/Bsu36AThxI