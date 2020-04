Alex Telles intéressé par le projet du PSG

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain continue de chercher des renforts à l'approche du mercato estival et se concentre particulièrement sur ses postes de défenseurs.

Layvin Kurzawa, Thiago Silva et Thomas Meunier sont en fin de contrat et Leonardo doit chercher des remplaçants. Alors que Achraf Hakimi, ou Kalidou Koulibaly sont évoqués, Alex Telles semble être le plus proche.

La semaine passée, la presse brésilienne annonçait que le joueur de Porto était tout proche de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour une somme de 25 millions d'euros.

Et 'Le Parisien' confirme aujourd'hui que l'international de la Seleçao serait bien intéressé par l'offre parisienne, bien qu'un accord serait encore loin. "Le PSG est candidat et le joueur est intéressé, mais le mercato est totalement bloqué par le coronavirus", indique une source au quotidien parisien cette semaine.

Alex Telles terminera son contrat en 2021 et Porto devra le laisser partir cet été pour espérer obtenir une bonne somme d'argent de son joueur, alors que Chelsea serait le principal concurrent du PSG sur le dossier Telles.