Alexander-Arnold meilleur jeune joueur de la saison en Premier League

La star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a été nommé meilleur jeune joueur de la saison en Premier League. L'arrière droit a inscrit quatre buts et délivré 13 passes décisives en 38 matches de championnat en 2019-2020 - seul le milieu offensif de Manchester City, Kevin De Bruyne, a offert plus de buts que le joueur de 21 ans. Alexander-Arnold a également aidé les Reds à garder 12 clean sheets alors que l'équipe de Jurgen Klopp a mis fin à 30 ans d'attente pour remporter le titre de Premier League.

Le joueur issu du centre de formation de Liverpool a battu sept autres joueurs pour cette récompense, composé du trio de Manchester United, Mason Greenwood, Anthony Martial et Marcus Rashford, la star d'Aston Villa Jack Grealish, Christian Pulisic et Mason Mount de Chelsea et le gardien de Sheffield United, Dean Henderson. Le défenseur droit de Liverpool a également été nominé pour le prix du joueur de la saison.

"Je ne me souviens jamais qu'un joueur a eu une telle influence sur son équipe à l'arrière droit que Trent l'a fait à Liverpool, et encore moins d'un joueur de 21 ans", a déclaré l'ancien défenseur de Chelsea et Blackburn, Graeme Le Saux, au site officiel de la Premier League. "Il ajoute plus de buts à son jeu, son record de passes est sans égal parmi les défenseurs. Je peux le voir continuer à s'améliorer dans l'environnement dans lequel il joue à Liverpool."