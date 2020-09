Alexander Djiku appelé pour la première fois avec le Ghana

Né à Montpellier mais possédant la double nationalité franco-ghanéenne, Alexander Djiku va devenir un Black Star dans les prochaines semaines. Le défenseur central ou milieu de Strasbourg a été appelé par C.K Akonnor pour disputer le match amical contre le Mali, le 9 octobre prochain.

Autour des frères Ayew, Djiku sera le seul représentant ghanéen de Ligue 1 mais pourra compter sur Nicholas Opoku et Emmanuel Lomotey, qui évoluent à Amiens, pour s’acclimater à la sélection.

Les plus populaires

List of invited players for next month’s friendly matches #BringBackTheLove#Durable pic.twitter.com/fp0PtJiTPH