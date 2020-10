Alexandre Pato, que deviens-tu ?

Alors qu'il était considéré comme une grosse promesse du football brésilien, Alexandre Pato a une fin de carrière plus qu'atypique.

Pourtant, tout avait bien commencé pour le Brésilien, dont l'avenir semblait radieux. Il se fait d'abord connaître sous les couleurs du SC International, avec qui il devient le plus jeune buteur lors de la Coupe du Monde des clubs, effaçant ainsi un record de précocité détenu par un certain Pelé.

Ses performances avec l'équipe de Porto Alegre attirent l'oeil des plus grands clubs d'Europe, dont l'AC Milan, où il finira par atterrir en 2008, contre un chèque de 22 millions d'euros. Alexandre Pato confirme d'emblée les espoirs placés en lui par le club. Il devient par la suite le chouchou des supporters milanais, mais également du mythique président Silvio Berlusconi.

Mais à partir de 2011, l'attaquant n'est plus le même... il enchaîne les blessures et les dirigeants lombards finissent par le vendre en 2013. Il quitte alors l'Europe et tente de se relancer chez les Corinthians, mais en vain.

Depuis, il n'y arrive plus... Il est prêté à São Paulo en 2014, puis à Chelsea en 2016, où il ne dispute que deux petits matchs (1 but), avant de rejoindre Villarreal en 2016, qu'il finit par quitter un an après. En 2017, il s'exile en Chine, où il retrouve un peu de son efficacité avec le Tianjin Tianhai (36 buts en 60 rencontres), avant de retourner au Brésil et Sao Paulo en 2019. Une saison après, il résile son contrat qui courait pourtant jusqu'en 2022.

Alexandre Pato, qui était prédestiné à tutoyer les sommets, se trouve actuellement sans équipe, à seulement 31 ans.