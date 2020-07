"Alexis n'est pas encore celui que j'ai vu en Angleterre mais il est sur la bonne voie"

Antonio Conte avait besoin de la meilleure version d'Alexis Sánchez et il commence à la retrouver. En conférence de presse, Antonio Conte a pris la défense du joueur.

"Nous avons recruté Alexis pour sa qualité. Malheureusement, nous n'avons pas pu compter sur lui pendant longtemps. Maintenant, il commence à être en forme, même si ce n'est pas encore le Alexis que j'ai pu voir en Angleterre," souligne l'Italien.

"Je peux dire qu'il est sur la bonne voie. Il a fait un très grand match contre Brescia. Pouvoir compter sur tous mes attaquants est quelque chose qui me rassure", a ajouté l'ancien coach de Chelsea.

Alexis Sánchez fut titulaire contre Brescia au Giuseppe Meazza ce mercredi soir et a délivré deux passes décisives, une pour Ashley Young et une autre pour Gagliardini, et a aussi transformé un penalty.