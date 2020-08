"Alexis Sánchez a retrouvé le sourire"

Alexis Sánchez semble avoir remonté la pente à l'Inter Milan, même s'il n'est pas encore au 'top'. Au moins, le cauchemar United appartient au passé. Pasquale Marino en parle au micro de 'La Cuarta'.

"Alexis a retrouvé le plaisir de jouer au football. Dernièrement, je l'ai trouvé très enthousiaste. Il a bien joué et a surtout été efficace. On a retrouve le Sánchez auquel on était habitués", a déclaré l'actuel entraineur d'Empoli.

"En fin de saison il a augmenté son niveau de jeu et a beaucoup aidé Antonio Comte. Et si l'Inter l'a conservé, c'est qu'il est important pour l'équipe", a ajouté Marino.

Il espère également que la saison prochaine Alexis soit aussi motivé que quand il jouait à l'Udinese parce qu'il a toute la confiance de l'entraineur.