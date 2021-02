Alisson perd tragiquement son pÃ¨re

Liverpool a confirmé l'information dévoilée par le club brésilien de l'Internacional et selon laquelle le père du gardien de but des Reds, Alisson Becker, est décédé après s'être noyé dans un lac dans un tragique accident.

La nouvelle a été publiée sur le compte Twitter officiel du club brésilien tôt ce jeudi matin, Internacional offrant son soutien à la famille et aux amis de Jose Agostinho Becker. Et il en est de même pour Liverpool bien sûr.

'ESPN Brasil' rapporte qu'après consultation auprès des pompiers de Cacapava do Sul et de la police civile de Lavras do Sul, le corps du père d'Alisson, âgé de 57 ans, a été retrouvé après avoir été porté disparu. 'Reuters' rapporte que la police locale a confirmé que Jose Agostinho Becker était décédé après avoir nagé dans un lac près de sa maison de vacances dans le sud du Brésil.

Exprimant sa tristesse à la nouvelle, Internacional a écrit sur sa page Twitter : "C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de José Agostinho Becker, père de nos anciens gardiens Alisson et Muriel. Le Clube do Povo transmets sa force à sa famille et à ses amis en ce moment très douloureux."