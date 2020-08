Allegri pour remplacer Conte en cas de départ ?

Le torchon brûle en ce moment entre les responsables de l’Inter et leur entraineur Antonio Conte. Bien qu’ayant assuré une honorable deuxième place au classement de la Serie A, le technicien transalpin risque d’abandonner son poste. Et sa direction aurait déjà identifié son remplaçant.

Après la fin du match contre l'Atalanta, Antonio Conte a poussé un coup de gueule contre ses dirigeants, ce qui confirme la relation tendue entre l'entraîneur et la direction interista, comme affirmé par la presse transalpine ces derniers mois.

"On a reçu des tonnes de merde sur nous, le club n'a rien fait. Le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés, le zéro absolu", a affirmé Conte.

Après ces déclarations, les rumeurs circulent concernant son possible départ. Selon 'Sky Sport Italia', le manager italien pourrait quitter l'Inter Milan à l'issue de la saison après la fin de l'Europe League.

À en croire 'Sky Sport Italia', ils ont érigé Massimiliano Allegri en tant que priorité numéro 1 pour leur barre technique. L’ex-entraineur de la Juventus a l’avantage d’être libre en ce moment, et il est motivé pour reprendre du service au bout d’une année sabbatique. Pour rappel, Allegri a déjà eu à succéder à Conte par le passé. C’est lui qui l’a relevé sur le banc de la Vieille Dame en 2014. Et avec un certain succès en plus. Bis repetita cette année ?