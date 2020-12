Allegri veut goûter à la Premier League

Après avoir quitté la Juventus Turin en 2019, Massimiliano Allegri n'a pas repris de poste mais pourrait bientôt faire son retour sur les bancs européens, et particulièrement du côté de la Premier League.

Si de nombreuses rumeurs évoquent un intérêt du Paris Saint-Germain pour l'entraîneur italien, celui-ci a déclaré dans une interview pour le 'Times' qu'il serait intéressé par une expérience dans le football anglais.

"Je voudrais tenter l'expérience de la Premier League. En Italie, j'étais à Milan pendant quatre ans. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, je m'attends (à travailler à nouveau) en Italie, mais c'est difficile, ou en Angleterre", a reconnu l'entraîneur italien.

"L'Angleterre est désormais plus sophistiquée et plus tactique, mais respecte également la tradition du football anglais. C’est un bon équilibre entre l’esprit du football anglais et la nouvelle qualité et la nouvelle approche tactique des nouveaux entraîneurs", a-t-il ajouté sur la Premier League.