Derby berlinois et "Klassiker-bis" pour la 10e journée

En hors d'œuvre, le Hertha Berlin reçoit l'Union au stade olympique, le troisième derby de la capitale depuis la montée en première division de l'Union, et le deuxième à huis clos.

Le tout premier en 2019, dans le pittoresque petit stade de la Alte Försterei, avait été marqué par des incidents entre supporters des deux camps. Depuis, la "revanche" est suspendue à la fin des mesures de huis clos sanitaire.

Pour faire monter la pression malgré tout, le Hertha a fait déployer dans la nuit de lundi à mardi des dizaines de milliers de ses drapeaux (60.000 selon la presse) dans les principales artères de la capitale.

"Avec cette opération, commente le site de supporters "Faszination Fankurve" (fascination virage populaire), la vieille Dame (surnom du Hertha, ndlr) veut démontrer une nouvelle fois qu'elle est l'équipe de tout Berlin et pas seulement de la partie ouest de la ville".

Des photos sur les réseaux sociaux ont montré des fans du Hertha emportant les drapeaux en souvenir, et ceux de l'Union les jetant dans les poubelles de rue.

Au classement, c'est le "petit" Union, seul club de l'ex-RDA actuellement en première division, qui a réussi le meilleur début de saison, malgré l'absence de son public, le meilleur d'Allemagne avec le Mur Jaune de Dortmund.

L'Union pointe en 6e position à six points du leader Munich, alors que le Hertha, club plus huppé et plus ambitieux, se contente d'une 13e place avec seulement trois longueurs d'avance sur le premier relégable.

Ce hors d'œuvre épicé avalé, la Bundesliga passera au plat chaud avec le sommet de samedi entre le leader et son dauphin.

Le Bayern (22 pts) est déjà allé gagner à Dortmund (3-2) en novembre. Un succès sur son autre grand rival Leipzig (20 pts) lui permettrait à la fois de creuser l'écart et d'envoyer un signal fort. Huit fois champion consécutivement, le "Rekordmeister" (détenteur du record de titres de champion) n'a pas l'intention de s'arrêter là.

Cette semaine, l'entraîneur bavarois Hansi Flick a fait souffler plusieurs de ses cadres en alignant une équipe très remaniée en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid (1-1).

Leipzig en revanche a puisé dans ses forces physiques et émotionnelles pour aller battre Basaksehir 4-3 dans le temps additionnel, au terme d'un match fou à Istanbul. La semaine aussi est folle, puisque trois jours après Munich, le RB devra impérativement battre Manchester United mardi pour se qualifier en 8e de C1.

Programme:

Vendredi 4 décembre

(20h30) Hertha Berlin - Union Berlin

Samedi 5 décembre

(15h30) Eintracht Francfort - Dortmund

Bielefeld - Mayence

Cologne - Wolfsburg

Fribourg - Mönchengladbach

(18h30) Bayern Munich - RB Leipzig

Dimanche 6 décembre

(15h30) Werder Brême - Stuttgart

(18h00) Schalke 04 - Bayer Leverkusen

Lundi 7 décembre

(20h30) Hoffenheim - Augsbourg