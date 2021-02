Dortmund Ã©crase Schalke dans un triste derby de la Ruhr

Dans l'immense stade de Schalke désespérément vide, le Borussia a corrigé son ennemi intime (les deux stades sont distants d'une trentaine de kilomètres), avec un nouveau doublé du prodigieux Erling Haaland (45e, 79e) et deux buts de Jadon Sancho (42e) et Raphaël Guerreiro (60e), dans ce match de la 22e journée.

Le premier but de Haaland va entrer dans les "best of" de la saison : servi par un centre de Sancho de la gauche, le Norvégien a réussi une extraordinaire et acrobatique reprise de volée "Kung Fu" pour placer le ballon au ras du poteau, hors de portée du gardien.

Trois jours après sa belle prestation en Ligue des champions (victoire 3-2 à Séville), Dortmund s'est donné un nouveau motif d'espoir. Ces trois points lui permettent de rester en sixième position (la place qui offre un ticket pour les barrages de Ligue Europa), à six points toutefois de la quatrième position, l'objectif avoué des dirigeants.

Sportivement inconstant depuis le début de saison, financièrement affaibli par la crise du Covid-19, Dortmund veut absolument entrer dans le top-4 pour participer l'an prochain à la lucrative Ligue des champions.

S'il n'y parvenait pas, ce serait "un pas en arrière, voire deux" dans le développement du club, a mis en garde le patron du BVB Hans-Joachim Watzke. Avec le risque de devoir vendre un, voire les deux meilleurs joueurs du club, les petits génies de 20 ans Erling Haaland et Jadon Sancho.

Schalke, de son côté, voit ses chances de maintien s'éloigner à chaque nouvelle défaite. Après 22 journées, le club compte 9 points seulement, soit 9 de retard sur le barragiste Bielefeld.