Le Roi Lewandowski contre son dauphin Andre Silva

Le duel s'annonce explosif : le Polonais du Bayern a marqué 25 buts cette saison. Son jeune rival portugais a déjà fait mouche 18 fois, dont 9 fois sur ses sept derniers matches.

Mercredi, Silva a dû quitter l'entraînement en raison d'une douleur dorsale et s'est reposé jeudi. Mais son entraîneur Adi Hütter est optimiste : "Nous faisons tout le nécessaire pour qu'il soit en forme contre le Bayern", a-t-il dit.

Dès 2017, ce jeune talent avait été adoubé par Cristiano Ronaldo en personne: "Lorsque je partirai, le Portugal sera entre de bonnes mains, parce que l'équipe a déjà trouvé un super attaquant : Andre Silva", avait déclaré CR7 à propos de sa succession en équipe nationale.

Silva, formé à Porto puis passé par l'AC Milan, a mis du temps à confirmer, mais semble enfin prendre une nouvelle dimension, à 25 ans. C'est largement grâce à lui que Francfort est depuis deux mois la terreur des terrains allemands: l'Eintracht est invaincu depuis dix rencontres (8 victoires), a marqué au moins deux buts par match depuis mi-décembre, et vient de se hisser en troisième position du classement, à dix points du Bayern et à cinq de Leipzig.

Le Bayern affaibli

En face, le glorieux "Rekordmeister" arrive fatigué et affaibli, par la Covid (Pavard, Müller) et les blessures (Gnabry, Douglas Costa, Tolisso). Il reste sur un nul 3-3 à domicile contre le barragiste Bielefeld, concédé au retour du Mondial des clubs remporté le 11 février au Qatar.

L'occasion est dc parfaite pour Silva de prendre un peu de lumière au grand maître Lewandowski, désigné meilleur footballeur du monde en 2020 et en route pour abattre l'un des plus prestigieux records de Bundesliga: 40 buts en une saison, établi par la légende Gerd Müller en 1971-72.

Silva évolue dans un registre un peu différent de son aîné. A la pointe d'une formation évidemment moins dominatrice que le Bayern, il touche en moyenne moins de ballons, et décroche beaucoup moins en milieu ou sur les ailes, comme aime le faire Lewandowski.

Mais il est associé à quasiment chaque action dangereuse de son équipe (5 passes décisives, contre 8 à Lewandowski), et sa technique dans les petits espaces fait des ravages dans les surfaces. Et comme "Lewa", il marque des deux pieds, est fort de la tête et possède un instinct du but impressionnant.

Pas étonnant, donc, qu'on parle de lui à l'Atlético Madrid ou à Manchester United, les deux grands clubs les mieux placés pour l'accueillir, selon les médias.

"Nous sommes la meilleure équipe"

À Francfort, Silva est la pointe d'une formation sans grandes stars mais aux fondations solides. L'ancien gardien du Paris SG Kevin Trapp fait une bonne saison, le Serbe Filip Kostic est l'animateur du milieu de terrain (2 buts, 9 passes décisives), et les dirigeants ont fait revenir en janvier du Real Madrid un autre jeune talent de 23 ans, Luka Jovic, serbe lui aussi.

"Pour le titre, le Bayern est actuellement la meilleure équipe", constate Trapp, mais en terme de performance et de résultats en 2021, nous sommes la meilleure équipe".

Francfort, ville pourtant riche, n'a jamais eu un club de très haut niveau européen. Le palmarès se limite à un titre de champion en 1959, une coupe de l'UEFA en 1980 et une coupe d'Allemagne en 2018. Depuis sa remontée en première division en 2012, l'équipe n'a jamais terminé mieux que sixième.

Le match de samedi dira si l'Eintracht, avec Silva, a les moyens d'écrire une page inédite de son histoire