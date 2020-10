Haaland-Kramaric, duel de buteurs pour la 4e journée

Autre affiche choc de cette 4e journée: deux des co-leaders à 7 points, Augsbourg et Leipzig, s'affrontent samedi à la même heure. Francfort, l'autre co-leader, joue dimanche à Cologne (15h30).

Kramaric, vice-champion du monde avec sa sélection, a déjà marqué six fois depuis la reprise et réalise à 29 ans le meilleur début de saison de sa carrière. Il permet à Hoffenheim d'être dans le groupe des équipes à six points avec Dortmund et le Bayern Munich, à une longueur des équipes de tête.

Haaland a, quant à lui, fait mouche à quatre reprises.

Mais Hoffenheim est la bête noire du Borussia, qui n'a gagné aucune de leurs cinq dernières confrontations en Bundesliga, et a subi une humiliation à domicile 4-0 à huis clos en juin dernier.

Augsbourg, tout heureux de se retrouver dans le groupe de tête après trois journées, aura un défi à relever face à Leipzig: le RB de Julian Nagelsmann, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions et bientôt adversaire du Paris SG en phase de groupes, n'a en effet perdu aucun de ses huit derniers matches à l'extérieur et a même ramené cinq victoires pour trois nuls.

Et le Bayern? Après sa qualification jeudi au premier tour de Coupe d'Allemagne avec une équipe B, le champion d'Europe en titre devrait retrouver la plupart de ses internationaux laissés au repos après la Ligue des nations, pour un déplacement a priori facile à Bielefeld, un promu aux ambitions modestes.

Thomas Müller, toujours tenu à l'écart de l'équipe nationale par le sélectionneur Joachim Löw, peut établir un record: sa prochaine passe décisive sera sa 150e en Bundesliga, ce qu'aucun joueur n'a encore réussi depuis l'instauration de cette statistique en 1988-1989.

A noter que le traditionnel match du vendredi n'a pas été programmé, pour ménager une journée de repos supplémentaire. Il a été remplacé par un très inhabituel match du samedi à 20h30.