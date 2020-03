Allemagne-Italie se jouera également à huis clos

Les autorités de Nuremberg ont communiqué cette décision après l'interdiction de tout événement concernant plus de 1000 personnes de la part du gouvernement bavarois.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, avait recommandé dimanche dernier l'annulation de tous les événements publics regroupant plus de 1000 personnes, mais la décision doit être prise par les autorités locales.

Les matches entre le Borussia Mönchengladbach et Cologne, et celui de samedi entre le Borussia Dortmund et Schalke se joueront donc à huis clos.

La rencontre entre 'Gladbach et Cologne sera le premier match à huis clos de l'histoire de la Bundesliga.

