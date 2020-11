Joachim Löw a aimé voir sa jeunesse à l'oeuvre

Avec une équipe remaniée et au visage plus jeune qu'à l'accoutumée, l'Allemagne est parvenue à s'imposer face à la République Tchèque, mercredi soir. Une victoire sur la plus petite des marges (1-0) dans une rencontre amicale, suffisante pour satisfaire le sélectionneur Joachim Löw, qui a apprécié le contenu proposé par sa jeunesse.

"Nous avons su préserver le résultat et c'est un motif de satisfaction"

"Il est probable que nous ne rejouerons plus dans cette composition. Mais malgré tout les jeunes se sont donnés à fond, nous avons livré un match intense, tout le monde a été très engagé et on peut en être content", s'est ainsi félicité le technicien allemand, qui regrette toutefois un second acte de moins bonne facture que le premier.

"Nous avons été mieux en première période, nous aurions dû prendre l'avantage 2-0. En deuxième période, nous avons commis plus d'erreurs, des pertes de balles inutiles, mais nous avons su préserver le résultat et c'est un motif de satisfaction", a ainsi analysé Joachim Löw en conférence de presse d'après-match. Professionnel.