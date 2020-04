Le Bayern Munich reprend l'entraînement avec précautions

A un mètre et demi au moins les uns des autres, Manuel Neuer, Robert Lewandowski et Thomas Müller ont partagé leur premier entraînement depuis l'interruption du championnat le 13 mars.

"C'était une sensation très inhabituelle de participer à une séance d'entraînement en petits groupes, mais c'était aussi un plaisir de revoir les gars en personne", a déclaré Neuer, après plusieurs semaines de séances d'entraînement en ligne avec le club bavarois.

Pour limiter les risques de transmissions, le Bayern a mis en place une série des mesures: des arrivées en ordre dispersé pour minimiser les contacts, une interdiction des poignées de main et une répartition de l'effectif en cinq groupes de cinq joueurs maximum.

Dans les vestiaires, les joueurs ont été priés de respecter une distance de quatre mètres entre eux au moment de se changer et invités à se doucher chez eux.

Et à l'issue de la séance, sans tacle ni duel, le club leur a remis un panier repas à consommer à la maison.

Les supporters bavarois, d'ordinaire plusieurs centaines autour du centre d'entraînement, ont eux été enjoints par le Bayern à rester à l'écart du Saebener Strasse.

Une quinzaine d'autres clubs de Bundesliga ont repris lundi, jour marquant la fin de la période d'interdiction de l'entraînement par la Ligue de football allemande (DFL), avec l'espoir d'une reprise du championnat, mené par le Bayern avec quatre points d'avance, au début du mois de mai.

A l'instar du club bavarois, le Borussia Dortmund a repris avec, au programme, courses et exercices de frappes. Et comme à Munich, les joueurs ont dû se doucher et s'alimenter chez eux.

Les deux seuls clubs d'Allemagne à ne pas avoir programmé de séance collective cette semaine sont Fribourg, où les joueurs poursuivent un travail individuel, et le Werder Brême, où le conseil municipal interdit toujours l'entraînement en groupes.

Jusqu'ici, au moins 1.434 personnes sont mortes du coronavirus en Allemagne selon les derniers chiffres officiels.