Leipzig enchaÃ®ne une troisiÃ¨me victoire avant de recevoir Liverpool

Ce résultat permet au RB de revenir provisoirement à quatre points du Bayern, qui joue lundi contre le barragiste potentiel Bielefeld (20h30).

Le jeune Espagnol Dani Olmo a ouvert la marque sur penalty (38e), avant que l'international espoir français Christopher Nkunku ne double la mise cinq minutes plus tard, en poussant dans le but un ballon offert par Yussuf Poulsen.

Augsbourg est revenu à 2-1 après la pause grâce à un penalty transformé par Daniel Caligiuri.

Avec 44 points après 21 journées, le RB consolide sa deuxième place et met la pression sur ses poursuivants Wolfsburg et Francfort, provisoirement repoussés à six et huit longueurs.

Wolfsburg (38 pts) a un match difficile dimanche contre Mönchengladbach (18h00). Francfort (36 pts) reçoit pour sa part le mal classé Cologne, également dimanche (15h30).

Pour ce match à la portée de ses joueurs, Julian Nagelsmann avait pris le risque de laisser deux joueurs majeurs sur le banc, peut-être pour les ménager avant la Ligue des champions: Marcel Sabitzer, le poumon du milieu de terrain, et son défenseur central Dayot Upamecano, qui avait été titulaire lors de 19 des 20 premières journées de Bundesliga.

- Leipzig-Liverpool à Budapest -

Mais l'international français (3 sélections) a été à son corps défendant la vedette de la soirée. Peu avant le début du match, le quotidien Bild a en effet cité le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic annonçant le transfert du jeune joueur chez les champions d'Europe la saison prochaine.

"La semaine dernière (...) j'ai encore parlé avec toutes les parties prenantes. A la fin d'un long processus, le joueur, sa famille et le management ont été convaincus que le FC Bayern était le bon partenaire pour lui", a déclaré Salihamidzic.

Interrogé par le diffuseur DAZN à la mi-temps du match, le directeur sportif du RB Markus Krösche a eu l'air plutôt contrarié de devoir répondre à la question, et n'a pas confirmé directement le transfert: "Je ne peux pas en dire plus, parce que nous avons un match de Ligue des champions (contre Liverpool ndlr) la semaine prochaine et qu'il ne faut pas tout mélanger", a-t-il lâché.

Leipzig, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions (éliminé par le Paris SG 3-0) est contraint d'accueillir mardi Liverpool hors d'Allemagne, à Budapest, pour le 8e de finale aller, en raison des règlements sanitaires allemands qui interdisent l'entrée des Britanniques sur le territoire.