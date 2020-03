Leipzig laisse s'envoler le Bayern, nouvelles banderoles injurieuses

Le Bayern, désormais trois points d'avance sur Leipzig, son premier poursuivant, est de plus en plus seul dans sa course vers un huitième titre consécutif en Bundesliga.

Avec ce match nul contre le Bayer Leverkusen, Leipzig s'est montré incapable de tenir le rythme effréné en championnat du "Rekordmeister", 9 victoires en 10 matches.

Le Jamaïcain Leon Bailey (30e) a ouvert le score pour Leverkusen, servi par une belle passe en retrait de Kai Havertz au point de penalty. Patrik Schick lui a répondu dans la minute (31e), le Tchèque de Leipzig poussant au fond un centre de Christopher Nkunku sur coup franc.

Le Bayer, avec 44 points, conforte sa cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa, à la faveur de la défaite de Schalke 04 (6e, 36 pts) la veille à Cologne (3-0).

A Berlin, Wolfsburg aurait pu doubler Schalke 04 et prendre sa place européenne en cas de victoire sur le terrain de l'Union. Mais les joueurs d'Oliver Glasner ont couru après le score et n'ont pu faire mieux qu'un nul 2-2.

Mais la rencontre prolonge surtout la polémique autour de Dietmar Hopp, le riche propriétaire du club de Hoffenheim, à nouveau visé par des banderoles injurieuses après de multiples incidents dans d'autres tribunes allemandes.

- Hoffenheim ciblé -

L'arbitre a interrompu une première fois la rencontre à la 30e minute de jeu lorsque les supporteurs du club berlinois, réputés pour leur esprit contestataire, ont déployé dans leurs tribunes plusieurs banderoles hostiles au milliardaire et à la Fédération allemande de football (DFB).

Le match a repris, avant d'être de nouveau interrompu juste avant la pause quand une banderole qualifiant Hopp de "fils de p..." et le représentant dans le viseur d'une carabine, a été déployée.

Christopher Trimmel, le capitaine du club de l'ex-RDA, est alors grimpé sur la grille séparant les tribunes du terrain pour demander aux supporters de son équipe de cesser leurs manifestations.

Dietmar Hopp, co-fondateur du géant de l'informatique SAP est régulièrement pris pour cible par des supporters allemands qui lui reprochent d'avoir propulsé, à coups d'investissements massifs, le club du village allemand de la huitième division à l'élite, à laquelle il a accédé en 2008.

Une croissance mal vue dans un pays attaché à sa règle du "50+1", qui interdit -sauf dérogation- à une personne ou une entreprise de posséder seule plus de la moitié des actions d'un club.

Des banderoles insultantes avaient déjà visé Hopp samedi, lors du match remporté 6-0 par le Bayern à Hoffenheim.

Les dirigeants du Bayern se sont immédiatement confondus en excuses auprès de Dietmar Hopp, présent en tribunes, et les deux équipes se sont accordées pour terminer le match sans jouer, en se faisant des passes dans le rond central.

Et dans les semaines précédentes, Hopp a été insulté par des supporters lors des déplacements de Hoffenheim à Mönchengladbach et Dortmund. Ce dernier club a été sanctionné par la DFB d'une interdiction d'amener des supporters à Hoffenheim pour les deux prochaines saisons.

Leipzig, repris par le fabricant de boissons énergisantes Red Bull, a aussi été la cible de banderoles hostiles lors de ses déplacements ces dernières saisons.

Résultats de la 24e journée :

Vendredi :

Fortuna Dusseldorf - Hertha Berlin 3 - 3

Samedi :

Mayence - SC Paderborn 2 - 0

Augsbourg - Mönchengladbach 2 - 3

Dortmund - Fribourg 1 - 0

Hoffenheim - Bayern Munich 0 - 6

Cologne - Schalke 04 3 - 0

Dimanche :

Union Berlin - Wolfsburg 2 - 2

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 1 - 1

Reporté: Werder Brême - Eintracht Francfort