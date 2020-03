Les fans de Dortmund collectent 70.000 euros en saucisses et bières pour soutenir les bars. AFP

Les fans du Borussia Dortmund ont donné plus de 70.000 euros dimanche lors d'une opération de soutien aux bars et restaurants de la ville, fermés à cause du coronavirus, grâce à l'organisation d'un "jour de match virtuel" sur Internet.