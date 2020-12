M'Gladbach arrache un nul à Francfort avec un triplé de Stindl

Ce point miraculeux donne l'opportunité aux partenaires de Marcus Thuram et Alassane Pléa de se maintenir au contact des places européennes, à sept longueurs du leader Leverkusen, qui ne joue que mercredi.

La tendance depuis six semaines n'est cependant guère rassurante pour le Borussia. Depuis début novembre, l'équipe ne compte qu'une victoire, pour quatre nuls et une défaite, soit sept points pris en six matches. Loin du tableau de marche d'un club qui vise l'Europe.

Après l'ouverture du score par le capitaine de Mönchengladbach Lars Stindl, d'un superbe coup franc direct (1-0, 14e), Francfort a cru réussir le KO en moins de 12 minutes, grâce à un doublé de l'international portugais Andre Silva (21e sur pénalty et 24e), et un but somptueux d'Aymen Barkok (3-1, 32e). Le jeune international Marocain a passé en revue trois défenseurs dans la surface dans un espace minuscule avant d'ajuster le gardien Yann Sommer.

Mais alors que l'Eintracht semblait tenir fermement ses trois points, un pénalty sifflé pour les visiteurs à la 90e minute a changé la donne. Stindl a marqué, et jeté un oeil au tableau du quatrième arbitre: six minutes de temps additionnel étaient suffisantes pour renverser le match.

A la réception d'un centre du Guinéen Ibrahima Traoré, Stindl seul aux six mètres, a placé une tête, d'abord repoussée par le gardien Kevin Trapp, puis une seconde tête synonyme de triplé et de point du match nul.

12e journée:

Mardi 15 décembre

Eintracht Francfort - Mönchengladbach 3 - 3

(19h30) Stuttgart - Union Berlin

Hertha Berlin - Mayence

Werder Brême - Dortmund

Mercredi 16 décembre

(17h30) Schalke 04 - Fribourg

(19h30) Cologne - Bayer Leverkusen

Bayern Munich - Wolfsburg

Hoffenheim - RB Leipzig

Bielefeld - Augsbourg