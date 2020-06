M'Gladbach pour une place en Ligue des champions lors de la 34e journée

Le Borussia, qui évoluera sans ses Français Alassane Pléa et Marcus Thuram, blessés, a son destin entre les mains: avec deux points d'avance sur le Bayer et une différence de buts très favorable, un nul à domicile contre le Hertha Berlin lui suffira pour conserver sa position dans le carré de tête. Le Hertha, calé à la dixième place, n'a plus rien à perdre ou à gagner.

Une qualification pour la compétition reine viendrait récompenser une saison exceptionnelle, largement due à la performance de la paire Thuram-Pléa (dix buts chacun), qui a vu Mönchengladbach occuper la première place du classement pendant deux mois entre octobre et décembre.

Les "Poulains" vont toutefois devoir chasser les fantômes de la saison dernière, lorsqu'ils avaient perdu 2-0 à domicile contre Dortmund à la dernière journée, cédant in extremis la quatrième place à... Leverkusen!

"J'ai confiance en mon équipe", a martelé l'entraîneur Marco Rose, qui n'était pas sur le banc l'an dernier, "nous connaissons les chances et les risques. Nous pouvons décider nous-même dans quelle direction ça partira".

Leverkusen, qui reçoit Mayence, n'a rien d'autre à faire que de s'imposer et d'espérer un miracle, s'il veut retrouver la C1 pour la deuxième saison consécutive.

L'autre enjeu de cette dernière journée est le sort de Brême, un monument du football allemand en passe de descendre en deuxième division, après avoir joué 56 des 57 saisons parmi l'élite depuis la création de la Bundesliga en 1963.

Le Werder n'est plus maître de son sort. En avant-dernière position avec deux points de retard sur le barragiste potentiel Düsseldorf, Brême sur sa pelouse devra battre Cologne et espérer une défaite du Fortuna à Berlin, sur le terrain de l'Union.

En haut du tableau, Munich et Dortmund sont assurés des deux premières places, dans cet ordre. Leipzig, actuellement troisième, est certain de jouer la prochaine Ligue des champions, mais doit encore s'assurer de conserver son point d'avance sur Mönchengladbach pour rester sur le podium.

En bas, le dernier Paderborn, promu cette saison, est déjà dans l'ascenseur pour la deuxième division. L'autre place de relégué et celle de barragiste se jouent donc entre Brême et Düsseldorf.

Samedi 27 juin

(15h30) Dortmund - Hoffenheim

Bayer Leverkusen - Mayence

Union Berlin - Fortuna Düsseldorf

Mönchengladbach - Hertha Berlin

Wolfsburg - Bayern Munich

Eintracht Francfort - SC Paderborn

Werder Brême - Cologne

Fribourg - Schalke 04

Augsbourg - RB Leipzig