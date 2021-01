Allemagne: Mönchengladbach pour se rapprocher du podium

Après avoir eu difficilement la peau mardi de Brême, les "Fohlen" (poulains) s'attaquent cette fois à un plus gros morceau, Dortmund, à qui ils prendront temporairement en cas de victoire la 4e place.

Huitièmes au moment des fêtes de fin d'année, les joueurs de Marco Rose réussissent un début d'année 2021 tonitruant: ils ont pris 10 points sur 12 possibles au cours des quatre dernières journées (3 victoires, 1 nul). Ils retrouvent du coup leurs ambitions de la saison dernière où ils avaient décroché la 4e place synonyme de C1 où ils sont huitièmes de finaliste cette saison.

Mais devant l'attaque de Gladbach, toujours privée de l'international français Marcus Thuram (suspendu), va se dresser l'une des meilleures défense de l'élite allemande (22 buts encaissés). Elle devra se méfier de l'attaque de Dortmund, emmenée par le jeune prodige norvégien Erling Haaland.

Après ce match d'ouverture, entrée en lice des cadors ! A commencer par le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, 2e et 3e avant cette journée, qui affronteront samedi après-midi (14h30) Mayence sur les bords du Rhin et Wolfsburg à domicile.

La tâche sera a priori plus difficile pour Leverkusen, même à domicile, devant la solide équipe de Wolfsburg (5e), que pour les hommes de Julian Nagelsmann chez l'avant-dernier qui n'a gagné qu'un match de championnat cette saison.

Le Bayern Munich, même s'il n'est pas souverain en ce moment, aura ensuite dimanche (14h30) l'occasion de consolider sa place de leader. Son goleador Robert Lewandowski pourrait se rapprocher du record de buts en une saison de Gerd Müller, sur le terrain de la lanterne rouge Schalke 04 qui, comme Mayence, n'a gagné qu'une fois cette saison.