Pal Dardai redevient l'entraîneur du Hertha Berlin

Le Hongrois âgé de 44 ans, qui avait déjà dirigé l'équipe du Hertha entre 2015 et 2019, succède à Bruno Labbadia, remercié dimanche ainsi que le directeur sportif Michael Preetz après une nouvelle défaite, 4-1 à domicile contre Brême.

"En tant que Herthaner, il connaît tout le monde ici et n'aura pas besoin de temps pour s'installer. Pal vit pour le Hertha BSC et nous sommes pleinement convaincus qu'il donnera à l'équipe ce dont elle a besoin grâce à sa nature claire et directe", a indiqué le président du conseil d'administration du club, Carsten Schmidt.

Dardai, qui a joué pour le Hertha entre 1997 et 2012, revient avec son ancienne équipe d'adjoints, Andreas Neuendorf et Admir Hamzagic.

Avec seulement 1 point pris lors de ses quatre derniers matches, contre des équipes a priori à sa portée, le Hertha pointe à la 14e place avec 17 points après 18 journées, soit deux de plus que Cologne, 16e et potentiel barragiste.

Ce classement n'est pas à la hauteur des ambitions du club, aidé par l'investisseur Lars Windhorst et qui a recruté ces derniers mois des joueurs de valeur, comme par exemple le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais Lucas Tousart pour quelque 25 millions d'euros.

Pire encore, le Hertha, considéré pendant longtemps comme le grand club de la capitale, se voit voler la vedette par l'Union, depuis deux saisons dans l'élite. Le populaire club de l'ex-Allemagne de l'Est, au style de jeu séduisant, est actuellement 8e du classement.

Le Hertha recevra notamment en février les deux premiers de Bundesliga, le Bayern Munich le 5 et Leipzig le 21.