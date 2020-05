Poulsen blessé à une cheville

Poulsen, 25 ans, "souffre d'une lésion ligamentaire à la cheville droite contractée lors de la victoire à Mayence. Il sera absent pour une période indéterminée", précise le club.

Un examen IRM a révélé des ligaments endommagés à la cheville droite de Poulsen, victime d'un tacle violent au début du large succès du RB Leipzig à Mayence dimanche à huis clos.

Malgré le coup reçu, le robuste attaquant danois a marqué sur une tête puissante, et a tenu sa place pendant toute la rencontre. Toutefois, l'IRM pratiquée lundi a révélé une blessure plus grave que prévue et le club l'a déclaré absent "jusqu'à nouvel ordre".

Cela signifie que Poulsen pourrait manquer le reste de la saison, qui devrait se terminer le 27 juin après avoir repris il y a dix jours après une interruption de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus.

En son absence, le Tchèque Patrik Schick, prêté par l'AS Rome, devrait être associé à Timo Werner à la pointe de l'attaque du troisième de Bundesliga.

Le RBL vise la victoire à domicile face au Hertha Berlin qui vient d'aligner deux succès probants afin de rester dans la course au titre. Le club de la capitale, relancé par Bruno Labbadia, s'est imposé 3-0 à Hoffenheim lors de sa reprise et a infligé un 4-0 à ses voisins de l'Union vendredi.