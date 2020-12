Alphonso Davies élu joueur canadien de l'année 2020

À seulement 20 ans, Alphonso Davies est déjà une pièce maîtresse du système de Hans Flick. Auteur d'une saison 2019-20 fantastique avec le Bayern Munich, le latéral gauche ne pouvait pas passer à côté du titre de meilleur joueur canadien de l'année 2020. C'est la deuxième fois que l'international canadien décroche cette récompense décernée par Canada Soccer.

Avec les Bavarois, le natif du Buduburam a glané cinq trophées lors du dernier exercice, dont la Ligue des champions.

"De voir ce qu’Alphonso Davies a accompli cette année est inspirant pour la prochaine génération de joueurs, a affirmé John Herdman, sélectionneur du Canada. Ses réalisations ont rehaussé la barre pour notre sport, plus que n’importe quel autre joueur de l’équipe nationale masculine [l’a fait] et il a aidé à placer notre pays sur la carte mondiale du football. Alphonso doit être félicité pour la passion et l’esprit avec lesquels il joue, mais aussi pour sa capacité à se lier avec les gens à l’extérieur du terrain. Il est un véritable ambassadeur pour notre sport au Canada et sur la scène internationale."