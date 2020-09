Alphonso Davies réagit à la cover de PES2021 qu'il partage avec... Ronaldo et Messi.

À seulement 19 ans, le lateral canadien du Bayern Munich, Alphonso Davies, vit une carrière incroyable. Arrivé en provenance de Vancouver Whitcaps, Davies s'est déjà fait un nom au niveau international en gagnant quatre trophées avec le Bayern en seulement un an.

Il est d'ailleurs la nouvelle égérie de la dernière édition de la franchise japonaise, PES. Il partage l'affiche avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Marcus Rashford. C'est la première que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont sur une même cover d'un jeu vidéo.

Alors que Davies recevait le jeu vidéo, il a publié sur les réseaux sociaux sa réaction en voyant qu'il partageait la cover avec les deux monstres sacrés du football. Incroyable.

When @AlphonsoDavies found out he’s on the same cover as Messi, @Cristiano and @MarcusRashford pic.twitter.com/cHkspiJunT