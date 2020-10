Álvaro Gonzalez a confiance en Benedetto

Encore auteur d'une prestation décevante en Ligue des Champions face à l'Olympiakos (0-1) mercredi, Dario Benedetto a confirmé sa mauvaise passe.

En difficulté depuis le début de la saison, l'attaquant de l'Olympique de Marseille peut nonobstant compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Le défenseur central Álvaro Gonzalez a volé à son secours en conférence de presse ce vendredi.

"C'est difficile pour lui, pour moi et pour tous ses coéquipiers. Dario a besoin de confiance, il a besoin de nous et de l'équipe. C'est un moment où on a besoin d'être tous ensemble. Contre Olympiakos, le problème ne venait pas de Dario ou d'un autre joueur, mais de toute l'équipe. Et moi le premier. Dario a toute notre confiance. Je le vois tous les jours à l'entraînement et j'ai confiance en lui", a-t-il notamment déclaré.