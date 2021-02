Alvaro Gonzalez aimerait finir sa carrière à l'OM

Arrivé à l'été 2019 à l'Olympique de Marseille après un long passe couronné de succès à Villarreal, Alvaro Gonzalez a rapidement gagné le coeur des supporters de l'OM. Depuis c'est l'amour fou entre l'Espagnol et les fans du club phocéen. Alvaro Gonzalez s'est rapidement imposé comme le pilier de la défense centrale de l'OM et a même découvert la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière cette saison sous les couleurs olympiennes.

Malgré le départ d'André Villas-Boas dont il était proche et les résultats en dents de scie actuellement, Alvaro Gonzalez se sent toujours aussi bien à l'Olympique de Marseille. Blessé au genou lors du Classique face au Paris Saint-Germain dimanche soir, l'Espagnol risque de manquer aux Phocéens dans les prochaines semaines. En tout cas, dans une interview accordée à AS, Alvaro Gonzalez a clamé son amour pour l'OM et rêve d'y terminer sa carrière.

"La vérité est que je me sens très à l'aise ici à Marseille, je me suis beaucoup identifié au club et aux gens qui, en général, m'aiment beaucoup, donc ça ne me dérangerait pas de rester ici pendant des années. S'il y avait un endroit que je devrais choisir après l’OM, ce serait Santander. À cause de ce qu'elle a été pour moi. Parce que je suis ici grâce à mon travail, mais mon travail, je l'ai fait à Santander, dans un club qui m'a tout donné quand j'étais enfant et qui m'a fait débuter en première division", a expliqué l'Espagnol.

Alvaro Gonzalez a évoqué ses plus grands rivaux : "Le joueur le plus tenace ? Eh bien, un joueur que vous aimerez, c'est Aritz Aduriz. Il m'a toujours semblé être un footballeur qui disait "ce match nous allons faire la guerre parce que j'aime ça et lui aussi (rires). Un onze de mes adversaires... Iker Casillas, qui nous a offert une Coupe du monde Dani Alves arrière droit; Sergio Ramos; Puyol et, arrière gauche, Jordi Alba, qui a beaucoup donné à l'équipe espagnole.

"Au milieu ce serait Xavi, Iniesta et Cazorla, avec qui j'ai joué. Et en attaque, Cristiano Ronaldo, Messi et le troisième…. Bufff, Mbappé, cette année j'ai joué contre lui et l'avenir qui l'attend est très grand", a ajouté le défenseur central espagnol qui a ensuite révélé les stades qui l'ont le plus marqué en tant que joueur visiteur.

"1-San Mamés, où j'ai également marqué un but et ramener de beaux souvenirs 2- Le Bernabéu pour ce qu'il est aussi, un peu comme un théâtre (dans le bon sens) 3- Et j'ai aussi de bons souvenirs de Villamarín, où nous nous sommes battus là-bas pour ne pas descendre et, la vérité est que c'était impressionnant de voir comment le stade était bouillant", a conclu Alvaro Gonzalez.