Alvaro Gonzalez répond au communiqué de l'OM et remercie le club

Lors du match entre Paris et Marseille, ce dimanche, un incident a eu lieu notamment entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Le brésilien évoque des propos racistes du défenseur marseillais ce qui a conduit à des menaces de mort envers Alvaro.

"Cette polémique est grave et a déjà de lourdes conséquences. Le club condamne ainsi la diffusion des numéros de téléphone privés d’Alvaro Gonzalez et de ses proches cette nuit sur des médias et réseaux sociaux brésiliens, donnant lieu depuis à un harcèlement de chaque instant, consistant notamment en des menaces de mort"

À travers un tweet, le défenseur espagnol a tenu à remercier le club marseillais : "merci beaucoup pour votre support, OM. Plus qu'une équipe, une famille."