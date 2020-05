Alvaro González soutient André Villas-Boas

L'OM, deuxième au classement, après que la LFP ait mis un terme à la saison 2019-20, s'est qualifié pour la coupe aux grandes oreilles, six ans après.

Les joueurs du club phocén sont ravis de ce fait ainsi que leur entraîneur, André Villas-Boas. Ce dernier, a affirmé son envie de rester à Marseille, mais à plusieurs conditions.

"J'ai envie de connaitre la Ligue des champions avec l'OM, mais pas pour y faire de la figuration", a-t-il déclaré au micro de 'RMC'.

Un jour après, Álvaro Gonzalez appuie le message de Villas-Boas, soutenant ainsi son entraîneur.

"Nous n'avons pas envie d’être simplement de passage en Ligue des champions. Ce ne serait vraiment pas ambitieux de ne pas vouloir sortir des poules et accrocher les phases finales, lance Alvaro. Je comprends le discours du Mister. On pense tous la même chose. On est en droit d’afficher nos ambitions car on s’est battu pour être en Ligue des champions."

On espère que le message est passé à la direction du club.