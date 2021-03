Álvaro raconte l'altercation avec les ultras marseillais

Le 30 janvier dernier, 400 ultras de l'Olympique de Marseille ont assailli le centre d'entrainement du club, des événements d'une violence inouïe. Lors de l'incident, Álvaro González a été agressé.

Les Marseillais ont frappé et volé le défenseur central, qui a tenté de s'interposer en demandant un retour au calme. Aujourd'hui, Álvaro a raconté comment il avait vécu cet événement aux micros de 'Téléfoot'.

"Je n'ai jamais vécu une telle situation, mais je me sens responsable de ce qui s'est passé car j'ai été le premier à m'interposer. J'ai toujours été de ceux qui agissent. Si nous gagnons, c'est bien, mais si nous perdons, je reste présent dans les moments difficiles. Je ne me retiens jamais", a-t-il déclaré.

Malgré tout, l'Espagnol n'est pas rancunier et sépare les fans des radicaux. À l'occasion de l'interview accordée à 'Téléfoot', il a avoué que son plus grand souhait était que tous les supporters soient vaccinés et puissent remplir à nouveau le Vélodrome.

"Je rêve que tous les supporters marseillais soient vaccinés. Je ne sais pas comment, mais je veux qu'ils reviennent tous au Vélodrome la semaine prochaine. J'ai 31 ans et je veux terminer ma carrière dans des stades pleins", a-t-il déclaré.