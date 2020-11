Alvaro revient une dernière fois sur "l'affaire Neymar"

Tout le monde s'en souvient, le Classique du 13 septembre dernier avait été le théâtre de nombreuses tensions et l'une d'entre elles en particulier, entre Neymar et Alvaro, avait marqué les esprits.

Accusé d'avoir proféré des insultes racistes à l'entre de Neymar, Alvaro s'était retrouvé au coeur d'une polémique et la scène de l'accrochage entre les deux hommes avait rapidement fait le tour du monde.

Le défenseur olympien est revenu sur cet épisode et espère ne plus avoir à en parler : "Ça a surtout été un moment difficile. On peut dire ce qu'on veut de moi, on peut discuter, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent rester sur le terrain, surtout concernant des sujets aussi délicats aujourd'hui, quand on utilise le mot racisme ou le mot homophobie. Je ne veux plus parler de lui, je pense que Neymar se comporte d'une certaine manière sur le terrain, et d'une autre en dehors".

"Il est certain que s'il jouait avec moi aux jeux vidéos, ou autre, il aurait une opinion totalement différente de moi. Au final, un PSG-OM, c'est ça. (...) Ce sont des derbys agréables à jouer, mais il faut en rester là. Les mots prononcés ne doivent pas être sortis de leur contexte, et surtout il ne faut accuser personne d'avoir prononcé des insultes racistes car cela n'a pas été le cas, des deux côtés. Avec toutes les caméras qu'il y a dans un stade, ça se serait su, clairement. Affaire classée donc", a-t-il conclu.