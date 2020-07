Fraîcheur et appétit, la recette estivale du PSG

Dimanche pour sa rentrée, le PSG a éparpillé Le Havre (L2) en une heure, en menant 9-0 dès la 61e minute. Avec quatre périodes d'une demi-heure à jouer face aux Flamands, l'équipe de Neymar risque de flamber à nouveau.

Si les spectateurs du Parc des Princes - limités à moins de 5000 personnes - s'attendent à du spectacle, pour l'entraîneur Thomas Tuchel, l'essentiel se trouve ailleurs que dans les chiffres qui s'accumulent au tableau d'affichage.

"Vendredi, chacun va jouer 60 minutes. C'est bien. L'objectif, c'est d'arriver frais pour Saint-Etienne" en finale de la Coupe de France, le 24 juillet, a annoncé le technicien allemand, qui a laissé 45 minutes à la plupart de ses joueurs en Normandie.

Eviter les blessures à tout prix: depuis le début de la préparation le 22 juin, "TT" a répété sa ligne directrice, prudente pour un groupe qui n'a pas joué au football durant quatre mois en raison de la pandémie de Covid-19.

"Pas à pas"

Les départs non-compensés d'Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi, qui ont affaibli son banc, l'incitent également à la plus grande prudence.

La montée en puissance se fera "pas à pas", a précisé Tuchel qui prévoit d'atteindre l'altitude de croisière plus tard en juillet: face aux Verts, puis pour la finale de Coupe de la Ligue contre Lyon (le 31).

Viendra ensuite le très attendu tournoi final à huit de Ligue des champions à Lisbonne, avec un quart de finale (le 12 août) contre l'Atalanta Bergame. La fraîcheur physique sera, justement, l'une des clés de cette affiche, entre une formation privée de compétition depuis mars et une autre qui a repris son Championnat en juin.

"Je ne sais pas qui est la plus avantagée, entre une équipe qui manque un peu de rythme mais qui est assez fraîche et sort d'une bonne préparation, et une autre qui a joué 15 matches en 45 jours", s'interroge le préparateur physique Xavier Frezza, qui travaille avec plusieurs footballeurs de Ligue 1.

En attendant, en Normandie, le PSG a montré, sur le terrain, une détermination qui tranche avec les propos mesurés de son entraîneur.

"Complicité"

Les courses répétées de Kylian Mbappé, l'efficacité des "Quatre Fantastiques" en attaque, symbolisée par les doublés de Neymar et Mauro Icardi... Pour un galop d'essai, les Parisiens ont lâché la bride et affiché une envie qui tranche avec le cadre d'un simple match de préparation estivale.

Plus que leurs bonnes dispositions physiques, c'est leur état d'esprit qui a sauté aux yeux, notamment en première période, où le onze aligné a été le plus proche de l'équipe type.

"On sent qu'ils ont de l'appétit, qu'ils sont concentrés sur un objectif. Ça laisse augurer de belles choses", a remarqué l'entraîneur du Havre Paul Le Guen, ancien joueur et entraîneur du club parisien. "Ils ne peuvent pas traîner en route. Ils ont un effectif prêt, compétitif, on sent beaucoup de complicité entre eux. On sent qu'ils prennent du plaisir à se retrouver", a-t-il continué.

"Tout le monde est dans un bon état d'esprit", a renchéri Julian Draxler au micro de PSG TV.

"Les gars sont heureux de jouer ensemble. Ils sont prêts à s'aider les uns les autres. J'ai observé ça dès le premier jour de reprise", a encore dit Tuchel.

Sur les réseaux sociaux, les joueurs mettent en scène leur bonne entente, à l'anniversaire de Leandro Paredes fin juin, ou dernièrement, pour le 14 juillet, où certains ont profité du feu d'artifice depuis une péniche privatisée. Pour le moment, la croisière s'amuse.