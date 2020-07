Lâ€™OM surpris puis serein face Ã  une D4 allemande

Même tarif ! Trois jours après avoir disposé de Pinzgau (5-1) en match amical, l’Olympique de Marseille a quasiment infligé la même leçon à Heimstetten (6-1), modeste pensionnaire de D4 allemande. Mais cette fois-ci, les Olympiens ont concédé l’ouverture du score.

Peu après le quart d’heure de jeu, Caleta-Car et Alvaro ont manqué de lucidité dans la surface, et Skrijelj en a profité pour faire trembler les filets (22e) ! Dans la foulée, Aké a ramené les siens dans la partie avec un autre but de renard (24e), consécutif à une action initiée par Thauvin et Sanson. Puis de grosses tensions avant la pause…

Mais les échauffourées, consécutives à un attentat sur Payet, ont cessé lorsque Kamara a donné l’avantage à l’OM (43e), avant qu’Aké n’inscrive un doublé sur un nouveau service de Sanson (45+2e). La suite ? Une formation marseillaise bien plus sereine, qui a rapidement fait le break en seconde période.

Comme en première période, l’OM a fait la différence en quelques minutes. Chabrolle a d’abord réalisé un bel enchaînement pour le 4-1 (64e), et Benedetto a imité son coéquipier dans la minute suivante (65e). En fin de rencontre, Rongier a conclu le festival sur un lob inspiré. Prochaine étape pour l’OM : une rencontre amicale face au FC DAC samedi.