Les cadres parisiens laissés au repos pour PSG-Sochaux

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a convoqué pour cet ultime match de préparation au Parc des Princes un groupe de 22 joueurs, où ne figurent pas non plus Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa, blessés.

Ce match à huis clos "afin de préparer les joueurs au contexte" du "Final 8" de la C1, qui débutera le 12 août à Lisbonne par un quart de finale du PSG contre l'Atalanta Bergame, servira à donner du temps de jeu et du rythme aux éléments les moins utilisés depuis la reprise.