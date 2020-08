Lille monte en puissance et bat Anderlecht 2 à 0

Pour son troisième match de préparation, le Losc, qui jouera la Ligue Europa la saison prochaine, a offert un visage plutôt séduisant malgré la revue d'effectif opérée par l'entraîneur Christophe Galtier.

A trois semaines de la reprise de la Ligue 1, les Dogues ont affiché de nets progrès dans une rencontre marquée par le retour sur le terrain de trois des quatre joueurs testés positifs au Covid-19, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et Renato Sanches. Fadiga Ouattara, est, lui, toujours confiné chez lui.

Le meneur de jeu turc Yusuf Yazici, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit fin décembre, a disputé ses premières minutes depuis sa blessure.

"C'est beaucoup mieux, notamment dans l'organisation, mais on est encore très loin du niveau qu'on doit avoir pour être performant", a tempéré Galtier.

Dès le début du match, l'équipe nordiste a multiplié les offensives et n'a pas tardé à se montrer dangereuse. Ainsi, une frappe en pivot de Reinildo a été détournée par le gardien belge (23e), qui a ensuite repoussé un tir d'Isaac Lihajdi (36e) et bloqué deux nouvelles tentatives de Bamba (39e) et Luiz Araujo (40e).

Après la pause, les Dogues ont repris leur domination, à l'image de cette frappe de Zeki Celik contrée in extremis par la défense bruxelloise (50e).

Logiquement, le Losc est parvenu à faire la différence grâce à deux buts coup sur coup d'Araujo: il a d'abord été servi dans la surface par Lihadji (1-0, 51), avant de conclure une ouverture de Soumaré déclenchée depuis le rond central (2-0, 55).