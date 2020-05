La Ligue 1 a été officiellement arrêtée ce jeudi par la LFP et le classement figé, Amiens terminant 19e et étant relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine. Une décision lourde de conséquences alors que le club picard comptait cinq points de retard sur le barragiste, Nîmes, à dix journées de la fin du championnat, et gardait donc l'espoir de se maintenir.

"Depuis que je suis dans le football, je n'ai jamais vécu une secousse comme celle-ci. Généralement, on est maître de son destin et de sa performance dans le foot mais là, je ne m'attendais pas à une décision aussi rapide, a déclaré l'entraîneur amiénois Luka Elsner au 'Courrier Picard'. C'est comme un coup de sabre, c'est coupé net. Je tombe des nues et j'en sors très marqué."

"Dans le sport, le principe de base, c'est que les chances soient égales au départ et qu'elles le soient aussi à l'arrivée. Que la décision se fasse sur le terrain mais quand ce n'est pas le cas, on ne peut pas parler d'équité sportive", a-t-il poursuivi.

"On ne se préoccupe pas trop de ce qu'il va se passer derrière pour ceux qui sont dans une position délicate avec notamment des pertes d'emplois", a-t-il enfin estimé, affirmant vouloir "se battre contre cette décision avec des recours possibles".