Les joueurs d'Amiens rÃ©agissent Ã  la suspension des relÃ©gations

La nouvelle a déjà fait beaucoup de bruit. Ce mardi, le Conseil d'État a non seulement validé la fin de la saison 2019-2020 et le classement de la Ligue 1, mais il a aussi choisi de suspendre les relégations d'Amiens (19e) et Toulouse (20e). Une annonce qui a rapidement fait réagir les deux clubs concernés.

"Amiens SC en Ligue 1 ! Place au sport !" : c'est par ce court texte que le club picard a exprimé son soulagement sur les réseaux sociaux, suivi par plusieurs messages publiés par les joueurs de son effectif, comme l'attaquant Serhou Guirassy ou le milieu de terrain Bongani Zungu.

Amiens et Toulouse communiquent donc sur un maintien en Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Il faudra toutefois attendre confirmation d'autant que le magistrat appelle la Ligue, en lien avec la FFF, à réexaminer, d'ici au 30 juin, la question du format de la L1 pour la prochaine saison, qui pourrait donc se jouer à 22 clubs.