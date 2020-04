"Je n'ai pas besoin de notoriété"

Homme de l'ombre, mais grand artisan de la survie d'Amiens en Ligue 1, John Williams est un précieux atout pour le club picard en étant à la base d'un recrutement malin et efficace afin de maintenir l'ASC dans l'élite du football français. Un travail payant et remarqué par les plus grosses écuries du football français. Avec le départ, selon toute vraisemblance, de Florian Maurice, Lyon est à la recherche d'un nouveau responsable du recrutement, tandis que Monaco serait également sur les traces de John Williams. Dans les colonnes de 'L'Equipe', le responsable de recrutement d'Amiens n'a pas caché être flatté par l'intérêt des clubs mais ne sait pas encore s'il cèdera aux sirènes des clubs français.

"Dans la short list pour succéder à Florian Maurice ? C'est flatteur. C'est une forme de reconnaissance, mais aujourd'hui, je n'ai aucune discussion avec Lyon, j'ai encore un an de contrat avec Amiens. Je suis très attaché à Bernard Joannin, mon président. Par loyauté envers lui, j'ai tout refusé jusqu'à présent. Il me reste un an de contrat et il souhaite que nous ayons une discussion pour écrire un nouveau projet. Je lui donne la priorité", a indiqué le responsable du recrutement d'Amiens.

"Le projet proposé est le plus important"

"Un intérêt de Monaco ? Je n'ai à ce jour eu aucune discussion avec Monsieur Petrov, le vice-président. On n'a pas fixé de date précise avec mon président pour se voir, mais cela se fera assez rapidement. Non mon avenir n'est pas lié au maintien d'Amiens. Mon moteur actuel n'a rien à avoir avec la division ou le titre, ou le poste mais plutôt avec le projet proposé. Je cherche le plaisir, la performance. Je n'ai pas besoin de reconnaissance ou de notoriété", a ajouté John Williams.

"Lyon et Monaco sont de jolis projets mais ce que j'ai connu avec Amiens, deux montées puis deux maintiens en Ligue 1, a aussi été une formidable histoire professionnelle. Et grâce à ce club, j'ai vécu certainement les plus belles émotions dans le foot. Et je sais ce que j'ai à Amiens, ce que j'ai fait à Amiens, où j'ai eu la confiance de mon président pour prendre des risques dans le recrutement", a conclu le responsable du recrutement d'Amiens.

John Williams a évoqué la fin de saison suite à la suspension de la saison et à la pandémie : "Je ne sais pas si une personne en Europe sait comment cela va se finir. Je sais que les Allemands se donnent les moyens de terminer, que les Italiens, pourtant très touchés, le souhaitent aussi et que les Anglais ont envisagé plusieurs scénarios pour aller au bout. S'ils y arrivent, nous pouvons y arriver aussi. Si on arrête la saison, Amiens serait relégué ? Ce serait une injustice terrible. Il reste 26% de matches à jouer. Lors des deux dernières saisons, le club qui était 19ème à la 27ème journée, s'est sauvé. Notre calendrier est plutôt favorable. Et historiquement, Amiens a toujours réalisé de meilleures deuxièmes parties de saison".