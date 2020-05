John Williams n'ira pas à Monaco

John Williams ne sera pas le nouveau responsable du recrutement de l'AS Monaco. Dans des propos relayés par 'L'Equipe', le directeur sportif de l'Amiens SC annonce qu'il reste en Picardie malgré une approche d'Oleg Petrov, le vice-président directeur général du club princier.

L'OL s'était également penché sur son profil avant d'opter pour Bruno Cheyrou. Il déclare : "J'ai officiellement annoncé à mon président que je restais à Amiens le 14 mai. Je voulais lui dire en face. Je reste car Bernard Joannin a toujours été très fidèle et loyal, et je ne m'imaginais pas être déloyal envers lui, le quitter alors que le club traverse un moment particulièrement compliqué."

"Je ne sais pas si j'aurais été pris"

Sa décision semble irréversible malgré les recours d'Amiens pour éviter la relégation en Ligue 2. "Je privilégie Amiens. Et je ne me suis jamais fixé en termes de niveau. Pour en revenir aux contacts, c'est simple : Lyon a pensé à quelqu'un d'autre. À Monaco, le projet était très excitant, et peut offrir tout ce dont rêve un directeur sportif : retrouver la Ligue des champions, et aussi développer les jeunes, avec la présence de Bruges, le club partenaire. J'ai laissé un message à Monsieur Petrov."

"Très sincèrement, même si le contact s'est bien passé, je ne sais absolument pas si j'aurais été pris par Monaco", conclut John Williams à propos de l'intérêt monégasque.