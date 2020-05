Bernard Joannin : "La justice va nous donner raison"

Si le combat que l'Amiens SC s'apprête à livrer sera long et décisif à bien des égards, la conférence de presse organisée le mardi 12 mai a incontestablement fait office d'acte fondateur. Oui, l'Amiens SC a bien été officiellement relégué en Ligue 2 à la suite des décisions du gouvernement français et de la LFP actant l'arrêt de la saison 2019-20. Non, les Picards n'acceptent pas cette relégation. Et le président du club, Bernard Joannin, ne compte pas baisser les armes. Au contraire.

"Je trouve la décision incohérente, injuste et infondée. L’arrêter à la 28e journée alors qu’il y en a 38, je trouve ça vraiment injuste. Le football avait une chance inouïe de ressortir grandi de cette affaire-là en ayant une position solidaire et humaine", a-t-il martelé sur les ondes de la radio 'Europe 1', samedi. Déterminé à voir son club rester en Ligue 1, le dirigeant de 67 ans a déjà évoqué des actions en justice pour obtenir gain de cause. Selon lui, celle-ci lui donnera raison.

"La partie n’est pas finie, le match continue. Les arguments de droit sont de notre côté. J’ai plus l’impression que la justice va nous donner raison. J’espère que cette pandémie va s’arrêter dans les semaines qui viennent. Pourquoi ne pas reprendre le championnat, pourquoi trouver des idées par rapport à ses sanctions arbitraires ? Je souhaite que toutes les instances se mettent autour d’une table et qu’on ne rajoute pas du malheur au malheur", a-t-il prévenu. Verdict dans les prochaines semaines.