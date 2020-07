Kakuta se rapproche du RC Lens

Relégué en Ligue 2, Amiens se prépare à être attaqué sur le marché des transferts. Serhou Guirassy, l'attaquant vedette du club, est notamment dans le viseur du Stade Rennais. Autre talent prêt à plier bagages, le milieu offensif Gaël Kakuta, qui, selon les informations de 'L'Equipe', se rapproche d'un départ.

À 28 ans, l'ancien joueur de Chelsea semble avoir passé un pallier la saison dernière, durant laquelle il a inscrit deux buts et délivré 5 passes décisives. Capable d'orienter le jeu de son équipe grâce à sa vision du jeu et sa qualité technique largement au dessus de la moyenne, il serait notamment pisté par le RC Lens, Strasbourg et dans une moindre mesure l'AS Saint-Etienne. Et toujours selon 'L'Equipe', ce sont les Sang et Or qui sont les plus proches de l'enrôler.

En effet, le média précise qu'après avoir réclamé 5 millions d'euros, l'Amiens SC est désormais disposé à discuter d'un prêt avec option d'achat. Preuve de l'avancée du dossier, le RC Lens, promu en Ligue 1 la saison prochaine, pourrait boucler l'opération avant la clôture du premier mercato le 10 juillet. Un retour aux sources se profile donc pour Gaël Kakuta, sous contrat avec Amiens jusqu'en 2022. Dans le même temps, Lens pourrait accueillir le Niçois Ignatius Ganago.