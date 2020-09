Amine Harit dévoile tout

En Allemagne depuis 2017, l'international marocain de 23 ans, Amine Harit a disputé 74 macthes, comptabilisant 10 buts et 13 passes décisives avec Schalke. Des performances qui font de ce joueur un élement incontournable de l'effectif.

Dans un entretien pour 'Kicker', l'ancien nantais revient sur ses ambitions et évoque son avenir avec le club allemand : "Je suis sur le point d'avoir ma quatrième saison à Schalke. Pour être honnête, lorsque j'ai signé il y a trois ans, il n'était pas nécessairement prévisible que je resterais aussi longtemps. Mais les choses ont évolué différemment, et j'en suis très heureux. Je suis heureux ici, et tout ce qui compte pour moi, c'est Schalke. Tout le reste n'est pas en mon pouvoir. Schalke a une grande confiance en moi. Je n'ai prolongé mon contrat que début décembre jusqu'en 2024. Si je ne voulais pas rester à Schalke le plus longtemps possible, je n'aurais pas prolongé mon contrat d'un an et demi avant son expiration."