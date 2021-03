Amorim : "Ronaldo au Sporting ? Ça n'a aucun sens"

Selon certaines rumeurs, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison suite à ce nouveau fiasco en Ligue des champions et un retour au Sporting CP - son club formateur - pourrait être une solution pour le capitaine de la Seleção. Rúben Amorim, l'entraîneur des Leoes a complètement écarté ce scénario.

"C'est une blague. C'est évident que ça n'a aucun sens. Ronaldo est un joueur de la Juventus, c'est un grand joueur et il est un niveau au-dessus. Nous avons un projet complètement différent. Il sera toujours une référence de notre club, il aura même un centre de formation qui portera son nom. Ce n'est rien de plus que ça. Le Sporting est à un niveau différent et je ne veux pas dire différent en termes de grandeur et d'histoire", a assuré le Portugais en conférence de presse.

Actuellement leader et avec neuf points d'avance sur son dauphin Braga, le Sporting est plus proche que jamais d'un premier titre en dix-neuf ans.