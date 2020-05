Amunike explique les raisons de son échec au Barça

Amunike est considéré comme l'une des pires recrues du FC Barcelone. Le Nigérian était arrivé au club catalan en 1996 en provenance du Sporting Portugal, mais n'a jamais connu de succès en tant que culé.

20 ans après son départ de Barcelone en direction d'Albacete, Amunike a expliqué les raisons de son échec au Barça de Bobby Robson.

"Je suis arrivé à Barcelone et j'ai vu des joueurs comme Guardiola, Popescu, Stoichkov, Figo ou Ronaldo. Cela avait été un grand changement pour moi, mais je devais m'adapter à ce nouvel environnement", a expliqué Amunike à 'Goal'.

"C'était un grand défi, un environnement plus grand et beaucoup plus exigeant. Je devais m'adapter, mais j'ai eu la malchance de me blesser et je n'ai jamais plus eu l'opportunité de démontrer ce que j'avais en moi", a affirmé le Nigérian.

Le Nigérian a déclaré que "le niveau du football africain et européen étaient totalement différents. Je devais travailler dur pour me faire une place dans l'équipe", a conclu Emmanuel Amunike.