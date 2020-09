Ancelloti veut continuer son remaniement d'effectif

En enregistrant l'arrivée d'Allan, Doucouré et James Rodiguez en moins d'une semaine, Everton se montre ambitieux pour cette nouvelle saison en premier League. Après une direction sportive très discutable sur les dernières années, Carlo Ancelotti semble maintenant en capacité de choisir les joueurs avec qui il souhaite travailler. Et cela porte ses fruits puisque les Toffees ont tenu en échec Tottenham lors de la première journée du championnat (0-1).

Mais le travail ne s'arrête pas là car d'après 'Mirror', Ancelotti souhaiterait se débarasser de plusieurs joueurs avant la fin du mercato, pour équilibrer les comptes et pourquoi pas attirer de nouveaux joueurs.

Les premiers visés sont évidemment ceux avec la plus grosse valeur marchande, à savoir les deux attaquants Iwobi et Moïse Kean, tout juste arrivés l'année dernière mais qui peinent à se rendre indispensables voire même utiles. Achetés respectivement 40 et 30 millions, ce devrait être les premiers à souffrir de ce remaniement, à condition qu'un club soit prêt à faire une offre.

Ce sont ensuite les joueurs de moindre importance avec de gros salaires qui seront visés, comme Walcott, Bernard et Sigurdsson. Ces trois joueurs ont perdu leur place de titulaire et coutent trop cher pour être de simples remplaçants.

Enfin, les joueurs de retour de prêt comme Yannick Bolasie, sur qui Ancelotti ne comptent pas, mais qui n'attirent que peu de clubs.

Si ce dégraissage est aussi important, c'est parce que le mercato des Toffees n'est pas terminé, et ils ont donc besoin de libérer des fonds. Pour le moment, Ancelotti cherche à recruter Hirving Lozano du Napoli, et Fikayo Tomori de Chelsea en prêt.