Ancelotti confiant pour un retour de James face à United

Everton va un peu mieux. Après un excellent début de saison, les hommes de Carlo Ancelotti avaient levé le pied, mais leur dernière victoire face à Chelsea, toujours privés de leur leader, James Rodriguez, semble avoir apporter de la confiance au sein du groupe.

Le Colombien ne sera pas de retour face à Leicester et ne devrait pas non plus l'être face à Arsenal, comme l'a expliqué Ancelotti en conférence de presse ce mardi.

"Il a commencé son travail individuelle et nous voyons des progrès jour après jour. Il n'a rien de sérieux, mais nous devons être prudents", a déclaré l'Italien.

Enfin, le coach des Toffees s'est avancé sur la date à laquelle le Colombien pourrait réapparaître. "S'il n'est pas en mesure de jouer samedi contre Arsenal, il le sera pour mercredi prochain contre United", a-t-il conclu.