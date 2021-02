Ancelotti confirme que James sera présent contre City

Bonne nouvelle pour Everton. Les Toffees ont perdu à domicile contre Fulham (0-2) et la nuit aurait pu être encore pire. James a dû sortir prématurément avec des signes de douleur évidents.

Cependant, plus de peur que de mal pour le Colombien. Carlo Ancelotti a confirmé que son problème physique n'était pas grave et qu'il pourra jouer contre Manchester City.

"Il y a beaucoup de contacts, malheureusement, mais c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. L'intensité est également très élevée. James est disponible pour le match de mercredi, heureusement il n'y a rien eu de plus", a déclaré l'entraîneur italien.

Le patron d'Everton a également fait allusion au plan qu'il pourrait avoir pour le Colombien : "On pourrait l'utiliser pour récupérer le ballon à l'adversaire. C'est quelque chose qu'on verra pendant le match. On est motivés et on a envie de bien faire".