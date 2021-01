Ancelotti défend Pickford après son erreur

Après le but merveilleux de James, Everton était en route pour la victoire à domicile contre Leicester City, mais Tielemans a égalisé en milieu de seconde période. Beaucoup attribuent ce but à une erreur de Pickford, qui aurait certainement pu faire mieux, mais Ancelotti n'est pas d'accord.

"Sur le but, c'était une situation difficile pour Jordan parce qu'il était masqué, il y avait beaucoup de jambes, il était difficile d'attraper le ballon et, malheureusement, nous avons encaissé un but", a déclaré l'entraîneur lors de la conférence de presse qui a suivi. Sa position était claire : défendre son gardien de but.

"Je ne lui ai pas parlé directement et je ne le ferai pas. Il n'y a aucune raison de le faire. D'ailleurs, ce n'est pas l'endroit pour en parler. Il peut faire mieux, mais ce n'est pas grave", a déclaré l'entraîneur. La confiance qu'il a manifestée dans son allocution se reflète dans ses compositions d'équipe, avec Pickford comme titulaire indiscutable dans les buts.

Dans d'autres compétitions telles que la FA Cup, c'est vrai, il fait appel à Olsen pour donner des alternatives au but, mais Pickford est le titulaire de Premier League. Le prochain match se jouera à domicile contre Newcastle, une occasion idéale pour lui de rattraper son erreur contre Tielemans.

| "At the end we had opportunities to win, but the result is fair. I think it's a good point - if we are able to win on Saturday."@MrAncelotti's #EVELEI verdict... pic.twitter.com/pHN2AbZrq9